"Le caractère nazi du parti grec Aube Dorée n'a pas été perçu comme il aurait dû l'être"

Sélectionné à ce jour dans quinze festivals européens et déjà détenteur de six prix, le documentaire choc "Golden Dawn a public affair" ("Aube Dorée l'affaire de tous") de la journaliste-réalisatrice franco-grecque Angélique Kourounis explique comment ce parti d'extrême droite a failli conquérir le pouvoir avant de décliner.



Ce second opus après le film "Aube Dorée une affaire personnelle" (récompensé dans le monde entier) réalisé avec son complice le journaliste Thomas Iacobi (également présent dans cette nouvelle aventure), nous raconte avec des images fortes comment le parti d'extrême-droite est entré en force au Parlement, a pu exercer des pressions sur les opposants et les journalistes avec des moyens allant des insultes jusqu'à l'assassinat en passant par les violences. Comme celles subies par Thomas Iacobi tabassé alors qu'il couvrirait une manifestation.



Dans un silence assourdissant de la classe politique, de la police et de la justice, ses membres ont pu impunément porter leur message de haine. Jusqu'à ce que ce mouvement, clamant son rejet de la démocratie et pratiquant le salut nazi, soit déclaré comme organisation criminelle par un tribunal et la plupart de ses cadres arrêtés. econostrum.info soutient officiellement ce documentaire de ses deux correspondants en Grèce, véritable témoignage historique. Et leur donne la parole pour des réponses sans langue de bois qui n'épargnent personne, pas même les médias. La lecture de cet article est réservée aux abonnés Nous vous proposons :



Rédigé le Mardi 13 Juillet 2021