Le capital-risqueur Revo investit 40 M€ dans les entreprises technologiques turques

TURQUIE. Le capital-risqueur Revo Capital Management B.V. vient de réussir, mercredi 25 mars 2020, la première clôture de son fonds Revo Capital Fund II avec plus de 40 M€ d'engagements en capital.



Basé à Amsterdam avec un bureau de liaison à Istanbul, il investit pour soutenir les entreprises technologiques en phase de démarrage qui se focalisent sur des solutions d'entreprise basées sur le cloud, les fintech, les places de marché digitales, le big data, l'intelligence artificielle et les technologies pour le secteur de la santé.



Opérationnel en Turquie, dans l'Europe de l'Est et dans les pays baltes, Revo Capital Fund II vise les 60 M€ d'engagements.

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) intervient comme investisseur clef à hauteur de 12,5 M€. "Notre engagement contribuera à faire en sorte que les entreprises à fort potentiel en phase de démarrage dans la région de la Banque aient accès à du financement de capital-risque et à une expertise qui peuvent les aider à s’adresser aux marchés internationaux et à devenir plus compétitifs ", commente Anne Fossemalle, directrice de la BERD, Equity Funds.



Le fonds Revo Capital Fund I, également accompagné par la Berd, a atteint une capitalisation de 66 M$ et a investi dans dix-huit entreprises technologiques. "Nous apprécions leur soutien en tant que signe significatif de leur confiance, à la fois dans Revo capital et dans l'écosystème des start-up turque", indique Cenk Bayrakdar, associé fondateur et directeur général de Revo Capital Management.