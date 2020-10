Le candidat soutenu par Ankara emporte la présidence de la République turque de Chypre du Nord

L'arrivée d'Ersin Tatar comme président de cette république autoproclamée de 300 000 habitants vient rabattre les cartes alors qu'Union européenne et Turquie se trouvent toujours en conflit en Méditerranée orientale. La reprise des activités d'exploration d'hydrocarbures par Ankara au large de la Grèce et de Chypre n'arrange pas les choses."Nous allons travailler ensemble pour assurer la prospérité, le développement et la sécurité des Chypriotes-turcs. Nous allons défendre ensemble les droits et intérêts légitimes de Chypre-Nord en Méditerranée orientale", a d'emblée tweeté, Mevlüt Cavusoglu, ministre turc des Affaires étrangères. Tandis que Recep Tayyip Erdogan affirmait sur le même réseau, tout en félicitant Ersin Tatar pour son élection, que "la Turquie continuera à tout mettre en oeuvre pour protéger les droits et la loi de la nation chypriote turque"La réunification devra donc attendre... Et les remous vont continuer en Méditerranée orientale.