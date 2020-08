Le bras de fer se poursuit entre la Turquie et les pays européens en Méditerranée orientale

"Lorsqu'il s'agit de combattre, nous n'hésitons pas à donner des martyrs (...) La question est la suivante : ceux qui s'érigent contre nous en Méditerranée sont-ils prêts aux mêmes sacrifices ? A nos ennemis, nous disons chiche !" lance Recep Tayyip Erdogan.

En écho, Hami Aksoy, ministre turc des Affaires étrangères, indiquait, dimanche 30 août 2020 dans un communiqué, "ces provocations ne serviront en rien les intérêts de la Grèce. Si la Grèce continue de faire monter les tensions, c'est elle qui sera perdante."



A la phrase d'Emmanuel Macron sur l'établissement de "lignes rouges avec la Turquie", le ministre turc des Affaires étrangères répond, "ceux qui croient établir des lignes rouges en Méditerranée orientale face à la quête légitime de la Turquie seront confrontés à la position résolue de notre pays (...) S'il existe une ligne rouge dans la région, c'est seulement celle des droits de la Turquie et des Chypriotes turcs, en vertu du droit international."



Dans cette bataille dont l'enjeu est le partage des ressources gazières en Méditerranée orientale, le fossé ne cesse de se creuser entre la Turquie et les pays membres de l'Union européenne. Dimanche 30 août 2020, Florence Parly dénonçait, dans l'émission Le Grande Rendez-vous (Europe 1, CNews, Les Echos) "un comportement de la Turquie qualifié d'escalatoire." Selon la ministre française des Armées, "la Turquie conteste l'existence de zones économiques exclusives, met en cause la souveraineté de deux Etats membres de l'Union européenne, la Grèce et Chypre, et met potentiellement en danger un droit fondamental qui est la liberté de navigation." Et de poursuivre, "il y a un droit de navigation dans les eaux de la Méditerranée. Il n'y a pas de droit d'accaparement de ressources énergétiques et gazières, surtout lorsque celles-ci ont été reconnues conformément aux traités internationaux."