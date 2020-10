Le bras de fer continue entre Veolia et Suez avec Engie comme arbitre

FRANCE. Par deux communiqués de presse publiés dimanche 4 octobre 2020, après son Conseil d'administration, Suez (18 mrds€ de chiffre d'affaires en 2019 et 90 000 salariés) a réaffirmé haut et clair son refus de voir entrer Veolia (27,19 mrds€ de chiffre d'affaires en 2019 et 180 000 salariés). Son concurrent entend racheter les 29,9% de parts de Suez détenues par Engie (60,1 mrds€ de chiffre d'affaires en 2020 et 170 000 salariés).



Dans un courrier rendu public adressé à Antoine Frérot, pdg de Veolia, qu'il tutoie, Philippe Varin, son homologue à Suez écrit que son groupe a "fait preuve durant nos derniers échanges de bonne volonté et n'a pas ménager ses efforts dans la recherche d'une solution acceptable pour tous, construite sur le projet de conserver en France un deuxième acteur d'envergure mondiale, au profil agile et technologique dans les secteurs de l'eau et des services à l'environnement. Les propositions que tu nous as faîtes ne reprennent pas l'objectif de logique industrielle". Il conclut que son Conseil d'administration a décidé que "l'opération proposée, notamment la première étape d'achat du bloc de 29,9% des actions de Suez par Engie, reste hostile".



Philippe Varin acte ainsi l'échec des discussions avec Veolia. Un second communiqué de Suez indique qu'il soutient la vente de ses 29,9% de parts au fonds Ardian. "Le Conseil confirme que ce projet est dans l'intérêt social du groupe, de ses actionnaires, clients ainsi que de l'ensemble de ses parties prenantes".