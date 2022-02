Le Tunisien Land'Or concrétise son développement au Maroc

MAROC / TUNISIE. Le Tunisien Land'Or vient d'obtenir un prêt additionnel de 36,9 millions de dirhams (3,5 M€) pour sa filiale à 100% Land'Or Maroc Industrie (LMI) créée en 2019. Cette somme va permettre de financer l'acquisition et l'installation d'équipement supplémentaires ainsi que la construction d'une extension de stockage dans sa future usine marocaine prochainement livrée. L'enveloppe alimentera également ses besoins en fonds de roulement.Spécialiste du fromage (fondu, naturel, frais ou ultra-frais) et numéro deux du secteur dans son pays, l'entreprise avait annoncé, en 2019, la construction d'une usine de 3 300 m² à Kénitra (36 km au Nord de Rabat) sur un terrain de 1,3 hectare pour un investissement de 10,7 M€. Les travaux ont débuté en 2020 et elle sera opérationnelle au second trimestre 2022. Le site emploiera 102 personnes pour une capacité de production, à terme, de 5 000 tonnes par an. Lors de la signature de l'accord d'investissement entre son Pdg Hatem Denguezli et Hafid Elalamy, ministre marocain de l'Industrie, en mars 2020, son chiffre d'affaires prévisionnel 2022 avait été évalué à 7,5 M€ pour atteindre les 10,4 M€ en 2025. L'usine pourra aussi desservir le marché de l'Afrique subsaharienne.