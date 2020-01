Le Tunis/Lyon St Exupéry a été le vol le moins ponctuel en 2019 avec la France

FRANCE / TUNISIE. Selon une étude de la société Air Indemnité, révélée en exclusivité par Le Parisien jeudi 2 janvier 2020, quelque trois millions de passagers français ont été impactés en 2019 par des retards, des annulations ou du surbooking de leurs vols. Au total, 2,5% des vols au départ ou à destination de la France (contre 3,8% en 2018) ont connu des retards importants (plus de deux heures) ou des annulations (en baisse de 50%) cette année.La compagnie aérienne Tunisair enregistre le plus grand nombre de retards importants (11,2% de ses vols) devant Air India (6,3%) et Aigle Azur (5,3%), disparue depuis septembre 2019 En revanche, Lufthansa, Alitalia et Iberia sont les plus ponctuelles.En 2019, la liaison internationale la plus perturbée aura été celle entre Tunis et Lyon St Exupéry, desservie par Tunisair, Nouvelair et Transavia, avec 11,9% des vols touchés. Elle arrive largement devant la seconde, Delhi/Paris-Charles-de-Gaulle (Air India et Air France) et ses 9,8% et le Tunis/Paris Orly aller et retour avec 8,8%.