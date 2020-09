Le Tribunal suprême confirme l'inéligibilité du président régional de Catalogne

Dès l'annonce du résultat du recours, le Tribunal de première instance lui signifiait que la sanction prenait effet tout de suite; Et demandait à Pere Aragones (du parti Gauche républicaine de Catalogne - ERC - allié à l'exécutif régional), vice- président de la Generalitat, d'effectuer l'intérim de la présidence catalane. Le Parlement régional aura alors deux mois pour désigner un nouveau président en son sein. Passé ce délai, de nouvelles élections régionales seront organisées.Quim Torra avait déjà déclaré le 23 septembre 2020 que le jugement du tribunal était "une persécution politique contre les indépendantistes catalans par l'Etat espagnol" et critiqué l'absence de neutralité de la cour. De son exil bruxellois , Carles Puigdemont, ancien président de la Catalogne auquel à succéder Quim Torra, a réagi par un message sur Twitter évoquant "un Etat corrompu depuis la Couronne jusqu'à la magistrature" et dénonçant qu'il "continue de décider au nom des Catalans".La Catalogne avait prononcé sa sécession de l'Espagne en 2017, après un référendum jugé illégal par la Cour constitutionnelle espagnole recueillant 90% de "oui" à cette proposition. L'alerte maximale des Mossos d'Esquadra (police régionale) a déjà été prononcée en Catalogne en prévision de ce verdict et par crainte d'émeutes en Catalogne. Les deux principaux mouvements indépendantistes, l'ANC (Assemblée nationale catalane) et les CDR (Comités de défense de la République), ont déjà appelé à des manifestations dès lundi 28 septembre 2020 en fin d'après-midi.