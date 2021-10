Le Tourism Recovery Programme va soutenir le secteur du tourisme tunisien

TUNISIE. Grâce au Tourism Recovery Programme, les entreprises de l'industrie touristique tunisienne vont pouvoir s'adapter aux défis de la pandémie, améliorer leur capacité à innover, maintenir des emplois et renforcer la collaboration internationale avec le marché européen.



Créé par enpact, organisation de promotion de l'entrepreneuriat dans les pays émergents et en développement, et la TUI Care Foundation, fondée par TUI le premier groupe touristique mondial, Tourism Recovery Programme se déroulera en coordination avec le projet local "Promotion du tourisme durable". Cette action conjointe entre l'Union européenne, dans le cadre du programme "Tounes Wijhetouna", et du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du développement (BMZ) est mise en oeuvre par la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ - coopération économique allemande) en partenariat avec le ministère tunisien du Tourisme.



L'appel à candidature concerne principalement les structures d'hébergement, les restaurants et bars, les tour-opérateurs, les installations récréatives, culturelles et sportives, les plate-formes de réservation et d'assistance, mais aussi les portails internet spécialisé dans le tourisme et les agences de conseil et de gestion d'événements ainsi que les sociétés de transport, de logistique et les commerces de détail.