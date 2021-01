Le Slovaque Ján Kubiš prend la tête de la Mission d'appui des Nations Unies en Libye

Cette nomination intervient alors que le Comité consultatif du Forum de dialogue politique libyen (18 membres représentant les différentes régions et formations politiques du pays) vient d'achever une nouvelle session à Genève, du 13 au 16 janvier 2021. Stephanie Williams a souligné, samedi 16 janvier 2021, des travaux menés "d'une manière admirable (...) Les membres du Comité consultatif ont vraiment su saisir l'occasion et ils ont assumé leur responsabilité avec un esprit constructif, des efforts de coopération et beaucoup de patriotisme." La cheffe de la Manul par intérim estimait également que cette réunion avait permis d'arriver "au meilleur compromis possible."



Selon le porte-parole d'

António Guterres, "le secrétaire général salue en particulier le rôle décisif joué par les femmes représentantes et les membres du sud du pays pour forger un consensus sur un mécanisme recommandé pour la sélection du pouvoir exécutif, conformément à la feuille de route adoptée à Tunis en novembre dernier." Les belligérants ont signé un accord de cessez-le-feu national et permanent fin octobre 2020.Des élections nationales sont prévues en Libye le 24 décembre 2021 et les différentes parties doivent s'entendre, sous l'égide de l'Onu, sur leurs modalités. Les soixante-quinze membres du Forum de dialogue politique libyen (FDPL) s'attelle à définir au préalable un mécanisme de sélection d'un "exécutif unifié temporaire" qui permettra de gouverner le pays en attendant le scrutin.