Le Silence de la Mer : la mer silencieuse permet le retour près des côtes des mammifères marins

En plein confinement, l’équipe du professeur Hervé Glotin, , chercheur au Laboratoire Informatique et Systèmes (LIS UMR7020) et titulaire de la chaire Intelligence Artificielle et Bioacoustique à l’Université de Toulon, a lancé l'expédition « Silence de la mer » dans le cadre de la mission Sphyrna Odyssey.







En raison d'un trafic maritime intense, la Méditerranée est l'une des mers au monde qui subit le plus de perturbations acoustiques. Cette pollution sonore a pratiquement disparu pendant le confinement. D'où l'idée d'aller étudier la faune sous-marine et l'impact des bruits produits par l'humain. En collaboration avec Seaproven, la plateforme technologique SMIoT et dans le cadre du pôle INPS de l'UTLN, Hervé Glotin et son équipe pilotent la mission « Silence de la mer ». Elle vise à caractériser le milieu marin, à mesurer le comportement en 3D et la densité de présence de plusieurs espèces de cétacés aux alentours des côtes pendant et après le confinement. L'expédition doit permettre de connaître plus précisément l'impact anthropophonique sur l'éloignement des populations des côtes.





