Le Secrétaire général de l'Onu hausse le ton au Liban

Mais les efforts devront aussi venir de l'intérieur affirme le Secrétaire général de l'Onu. Selon lui, "le peuple libanais attend de ses dirigeants politiques qu'ils rétablissent l'économie et qu'ils mettent en place un gouvernement et des institutions politiques efficaces, qu'ils mettent fin à la corruption et qu'ils garantissent les droits de l'homme." Le pays se trouve empêtré dans une profonde crise économique et sociale . L'une des pires au monde depuis 1850 comme l'a qualifié la Banque mondiale. En cessation de paiement depuis le 7 mars 2020 , il cumule la troisième plus importante dette mondiale et le cours de sa monnaie, la livre libanaise, ne cesse de plonger.Le président libanais a tenté de persuader son interlocuteur de sa bonne volonté. "Nous nous efforçons de surmonter (les crises) en élaborant un plan de relance économique, qui sera présenté et négocié avec le Fonds monétaire international." Michel Aoun a aussi insisté sur les "multiples réformes nécessaires dans les secteurs économiques, financier et administratif." Il veut "reconsidérer nombre d'administrations publiques, mettre un terme au gaspillage financier, lutter contre la corruption et effectuer l'audit juricomptable de la Banque du Liban afin d’identifier les responsables des pertes financières au cours des années précédentes."Les dettes financières (État, banques et Banque du Liban) ont été évaluées, voici quelques jours par le gouvernement, à 68 mrds$ (60,2 mrds€). "Il y a eu des progrès considérables dans l'identification des pertes du secteur financier", se félicitait, jeudi 16 décembre 2021, Jerry Rice, porte-parole du FMI. Tout en précisant que ce chiffre était susceptible d'évoluer à la hausse après les résultats attendus des cabinets internationaux d'audit qui se penchent sur ce sujet.