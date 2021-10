Le Secrétaire général de l'ONU demande une reprise du processus politique sur le Sahara occidental

SAHARA OCCIDENTAL. Dans son rapport annuel sur la situation au Sahara occidental du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, Antonio Guterres regrette une "situation fortement dégradée" depuis un an. Le Secrétaire général de l'Onu l'attribue à "la reprise des hostilités entre le Maroc et Front Polisario", mouvement qui milite pour l'indépendance de cette région définie, en 1963 par l'Onu, comme "territoire non autonome", mais considéré comme une province marocaine par Rabat.Dans ce document, remis dimanche 3 octobre 2021 au Conseil de sécurité, Antonio Guterres indique qu'"il subsiste un risque évident d'escalade tant que les hostilités persistent". Si le conflit existe depuis l'abandon en 1976 par les Espagnols de leur colonie, les évènements s'enchaînent ces derniers temps : multiplication des incidents entre le Front Polisario et l'armée marocaine depuis mi-novembre 2020, déclaration inquiétante du Front Polisario annonçant qu'il ne se sentait plus engagé par le cessez-le-feu en vigueur depuis 1991, reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental en décembre 2020, et enfin, tout récemment, rupture des relations entre l'Algérie (soutien du Front Polisario) et le Maroc principalement à cause des positions de Rabat sur ce territoire.Se déclarant "profondément préoccupé", le chef des Nations unies considère tout ceci comme un "revers majeur vers l'obtention d'une solution politique. (...) la reprise d'un processus politique n'en est que plus urgent". Autre facteur évoqué, la crise de la pandémie de Covid 19.