Le Réseau syrien pour les droits de l'homme recense 3 364 civils morts en Syrie en 2019

Parallèlement, le SNHR indique la mort d'au moins 305 personnes sous la torture dont 275 entre les mains des forces du régime syrien, treize de celles des Forces démocratiques syriennes, quatre de celles de Hay'at Tahrir al Shaam, autant dans les centres de détention de l'opposition armée et neuf autres dont les coupables ne sont pas connus."Le plus grave que les Syriens aient connu en 2019 a été la continuation de violations horribles pour la huitième année consécutive, avec des zones supplémentaires soumises à des bombardements, des destructions et des déplacements. Cette crise syrienne, qui inclue les crimes commis contre l'humanité et contre le peuple syrien, représente une terrible tache sur l'histoire contemporaine de l'humanité, d'autant plus que, malgré le massacre qui dure depuis de nombreuses années et qui est documenté dans de nombreux rapports, le Conseil de sécurité n'a pris aucune action pour y mettre fin, et aucune coalition internationale civilisée n'a été formée pour protéger les civils en dehors du Conseil de sécurité, même après son incapacité totale à remplir ses fonctions, note amèrement Fadel Abdul Ghany, président du SNHR.Le document de cent pages recense également les événements majeurs survenus en Syrie durant cette année 2019, inclue des comparaisons annuelles des violations des droits de l'homme et évalue les retombées du conflit sur la répartition du pays entre belligérants. Ainsi, le SNHR constate une expansion significative des zones contrôlées par l'alliance composée de la Syrie, la Russie et l'Iran. Et ce aux dépens de l'Etat islamique et des Forces démocratiques syriennes dominées par les Kurdes.Près d'un million de Syriens ont fait l'objet de déplacements forcés.