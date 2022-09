Le Président tunisien veut des députés indépendants des partis politiques

Ce nouveau mode de scrutin comprendra deux tours (contre un seul avant) sur 161 circonscriptions électorales (dont 10 à l'étranger). Il va réduire l'influence des partis politiques au Parlement. Ceux d'opposition appellent déjà à un boycott de toutes les élections se déroulant d'après les règles de la nouvelle constitution. " Nous passons une nouvelle étape dans l'histoire tunisienne, (et avançons) vers la souveraineté du peuple après les précédents simulacres d'élection ", commente Kaïs Saïed.



Pourra briguer un des 217 sièges à pourvoir à l'ARP tout électeur âgé d'au moins vingt-trois ans lors de la présentation de sa candidature et détenteur de la nationalité tunisienne depuis au moins dix ans (à l'exception des personnes condamnées par le justice ainsi que certaines professions comme les policiers et les militaires). Les députés seront élus au suffrage universel, libre, direct et secret pour un mandat de cinq ans. Tous devront soumettre cent recommandations.



Les règles et la date du scrutin pour élire les membres du Conseil national des régions et des districts seront donc publiées ultérieurement. Les conseils régionaux procèderont à leur élection (suffrage indirect). Il est désormais acquis que les deux élections ne se dérouleront pas en même temps.