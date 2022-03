Le Président tunisien déclare la guerre à la spéculation sur les produits alimentaires

"Les produits de base sont disponibles, mais les médias sont en train d'exagérer certains incidents et certaines situations pour semer le chaos dans le pays", regrette Kaïs Saïed. Vendredi 4 mars 2022, la presse tunisienne faisait notamment état d'une saisie par la garde nationale de Douar Hicher (banlieue Ouest de Tunis) de trente-deux tonnes de produits alimentaires. Ce stock, trouvé dans un entrepôt clandestin et destiné à la spéculation, comprenait notamment plus de deux tonnes de semoule et 600 kg de farine subventionnée, ainsi que plus de quatre tonnes de couscous et autant de pâtes.



En janvier et février 2022, les services de contrôle économique de la Direction Régionale du commerce à Tunis ont mené des perquisitions dans certaines boulangeries et restaurants à Sidi Hassine, Djebel Jelloud et La Marsa pour détention et utilisation de farine subventionnée, exclusivement destinée à la fabrication de pain de consommation familiale, pour fabriquer différents types de pains spéciaux et en générer des profits illégaux. Lundi 28 février 2022, Houssemeddine Touiti, directeur de la concurrence et de la recherche économique au ministère tunisien du Commerce affirmait, sur la chaîne nationale Al-Watania, que les agents du contrôle économique avaient dressé en un mois pas moins de 7 800 procès-verbaux contre des spéculateurs, appliqué 350 sanctions administratives et saisi 660 tonnes de produits céréaliers subventionnés.



Selon Maher Ghribi, directeur régional du Commerce de Tunis, interrogé par la radio Tunisie Numérique, "il n'existe pas de pénurie sur les produits de première nécessité." Les étals vides, principalement dans les grandes surfaces, viendrait de la peur des Tunisiens de manquer, justement par peur d'une pénurie. Il dévoile que les stocks saisis seront injectés dans les circuits de distribution légaux.



Vendredi 4 mars 2022, l'ex-ministre du Commerce, Mohsen Hassan, indiquait que la cause principale des pénuries sont le défaut de stock stratégique en Tunisie pour certains produits comme les céréales (notamment le blé). Il prédisait, avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie, principaux fournisseurs mondiaux, des difficultés encore plus grandes dans les prochaines semaines. Mohsen Hassan avait d'ailleurs demandé au Président de "révéler la vérité au peuple."