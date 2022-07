Le Président du Conseil italien Mario Draghi poussé vers la sortie par ses principaux alliés

Le Mouvement Cinq étoiles (M5S - populistes), la Ligue (extrême-droite) et Forza Italia (le parti de droite de Silvio Berlusconi) ont préféré ne pas participer au vote. Les deux derniers n'assistant même pas au discours. Il ne reste plus aux côtés du Président du Conseil que le centre et la gauche, avec notamment le Parti démocrate (PD).La motion de confiance de Mario Draghi n'obtient donc que quatre-vingt-quinze voix pour (la majorité absolue théorique se situe à 161 sièges) et trente-huit contre. Elle passe donc, mais les abstentions sont trop nombreuses pour que le Président du Conseil n'en tienne pas compte. D'autant plus qu'il est lâché par les trois partis les plus importants de sa coalition. Légalement, il peut continuer son travail. Mais politiquement...Le Président de la République italienne, Sergio Mattarella, avait refusé sa démission le 14 juillet 2022. Cette fois, il lui sera difficile de conserver son poste. Alors qu'il était passé pour le sauveur du gouvernement en acceptant son poste le 13 février 2021 en pleine crise sanitaire et économique. Et surtout en réussissant le tour de force de rassembler sur son nom une coalition aussi hétéroclite, allant de la gauche à l'extrême-droite. L'état de grâce de celui que la presse nommait "Super Mario" n'aura pas duré.