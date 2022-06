Le Président algérien limoge son ministre des finances

ALGÉRIE. Le Président algérien Abdelmadjid Tebboune a décidé, mardi 14 juin 2022, de limoger par décret son ministre des Finances. Abderrahmane Raouya ne se trouvait en poste que depuis moins de quatre mois. L'homme politique de soixante-et-un an avait été nommé le 17 février 2022 pour succéder à Aymen Ben Abderrahmane qui détenait ce portefeuille tout en étant Premier ministre.Abderrahmane Raouya avait déjà occupé cette fonction de ministre des Finances par deux fois auparavant de janvier 2020 à juin 2020 et de mai 2017 à mars 2019.Dans son communiqué, la présidence algérienne ne précise pas les raisons de cette soudaine éviction. En avril 2022, Abdelmadjid Tebboune avait déclaré que "certains ministres ont manqué dans leurs fonctions" et qu'il n'hésiterait pas à effectuer un remaniement ministériel. "La norme étant le taux d'application des décisions prises lors des Conseils des ministres", soulignait-il.Ce départ arrive seulement quelques jours après la publication d'une note de l'Association des banques et des établissements financiers (ABEF) consacrée au gel des domiciliations bancaires des opérations de commerce extérieur de produits de et vers l'Espagne. Une conséquence directe de la suspension du Traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération signé en octobre 2022 entre Alger et Madrid.