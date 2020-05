Le Premier ministre libanais appelle à l'unité pour adopter un plan de redressement crucial

La mise en place du plan de redressement devient indispensable à ce pays de six millions d'habitants pour servir de socle aux négociations avec le Fonds monétaire international (FMI) sollicité, jeudi 30 avril 2020 par le Premier ministre, pour une aide financière d'urgence. Déjà Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI, a qualifié de "pas important" ce texte. Le montant de sa contribution se situerait entre 9 et 10 mrds$ (8,3 à 9,2 mrds€).



Mercredi 6 mai 2020, Michel Aoun a indiqué, face aux représentants des blocs parlementaires, que "la demande d'aide du FMI est un passage obligé permettant le redressement" de l'économie. "A condition de négocier de la meilleure manière possible, sans mise sous tutelle, et de respecter les réformes réclamées par notre peuple", précise le président libanais. Certains opposants ont refusé d'assister à cette réunion, d'autres présents, comme Samir Geagea (Forces Libanaises), demande avant tout plan des mesures gouvernementales pour lutter contre la corruption, le gaspillage et l'évasion fiscale.



"Le sauvetage auquel nous aspirons n'est pas la responsabilité d'une seule instance. Il est de la responsabilité de tout un chacun de sortir de ce tunnel sombre que nous traversons", insiste Michel Aoun, s'adressant aux partis politiques, mais aussi aux syndicats et aux banques. Il tente de les convaincre de présenter un front commun autour de ce plan et d'accepter l'appui du FMI. Hassan Diab précise d'ailleurs que "le plan n'était pas un texte sacré et pouvait être amendé."



"Le temps est très précieux. Les pertes accumulées sont très importantes. La situation est très douloureuse et la possibilité de rectifier (la situation) ne durera pas longtemps", prévient le Premier ministre.