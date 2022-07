Le Premier ministre israélien plébiscite l'arrivée de Carrefour dans son pays

Les produits Carrefour sont présents depuis cet été 2022 sur le site internet et les linéaires de Yenot Bitan. Carrefour y apposera son nom avant la fin de cette même année. "N ous avons trouvé auprès des équipes d'Electra Consumer Products un fort esprit d'entrepreneuriat de la distribution, confirmé par l'acquisition en 2021 de Yenot Bitan. De plus, nous sommes convaincus que l'arrivée de Carrefour en Israël contribuera de manière significative à améliorer l'expérience d'achat locale ainsi que le pouvoir d'achat des clients avec les meilleures offres à des prix plus abordables", commentait Patrick Lasfargues, directeur exécutif des partenariats internationaux de Carrefour.



"L'arrivée de Carrefour sur le marché israélien est la plus grande et la plus importante étape dans l'histoire de la grande distribution en Israël. Carrefour est une chaîne mondiale de premier plan et l'une des plus importantes pour les produits alimentaires sous marque distributeur. Cela permettra à Electra Consumer Products de dominer le marché israélien des produits alimentaires et des biens de consommation, et de s'étendre à d'autres marchés.", soulignait Zvika Schwimmer, Pdg d'Electra Consumer Products.