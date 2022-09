Le Premier ministre grec se dit prêt à "accueillir" l'armée turque

notre position reste active: nous gardons nos portes fermées aux défis, mais gardons toujours la fenêtre ouverte au dialogue et aux discussions. La Grèce n'est pas seulement une force de dissuasion, c'est avant tout une force de coopération".

Samedi 3 septembre 2022, Recep Tayyip Erdogan avait lancé un message menaçant au gouvernement grec . "Votre occupation des îles ne nous lie en rien. Le moment venu, nous ferons le nécessaire. Nous pouvons arriver subitement la nuit", affirmait alors le président turc. Emmanuel Macron a tout de suite dénoncé des "provocations et propos inacceptables remettant en cause la souveraineté de la Grèce". Le Président français a prévenu qu'il ne "laisserait s'installer aucun désordre, en particulier en Méditerranée orientale".A Paris, Kyriákos Mitsotákis a donc pu répliquer fort de la communauté de vue avec la France sur ce dossier. "Nous attendons ceux qui menacent de venir soudainement une nuit dans nos îles. Nous les attendons à la lumière du jour pour voir clairement qui a raison et a le vrai pouvoir de son côté". Et d'ajouter, "Lundi 12 septembre 2022, Hulusi Akar a appelé à la prudence le gouvernement grec. "Tirez les leçons de l'histoire et ne vous lancez pas dans de nouvelles aventures. Vous avez vu dans l'histoire que ces provocations ne sont pas en votre faveur, ne répétez pas la même chose", a prévenu le ministre turc de la Défense et référence notamment à la prise d'Izmir, en septembre 1922 déjà évoquée par son président . Hulusi Akar a cependant assuré que son pays "poursuivait ses efforts pour résoudre tous les différends avec la Grèce par des moyens pacifiques et diplomatiques et traitait les actions d'Athènes avec patience".La crise séculaire entre les deux pays ne cesse de s'aggraver depuis deux ans. Elle a repris de la vigueur après la découverte de gaz naturel en Méditerranée orientale et la difficulté de mener des explorations à cause de frontières maritimes contestées. Durant l'été 2020 et en octobre 2020 , après l' arrivée d'un navire turc de prospection sismique, l'Oruç Reis, près de l'île grecque de Kastellorizo, la Turquie avait été sévèrement tancée et sanctionnée par l'Union européenne. La délimitation des frontières aériennes fait aussi l'objet de frictions récurrentes ainsi que le statut de l'île méditerranéenne de Chypre et notamment de sa population turcophone.