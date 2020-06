Le Portugal renforce son "reconfinement" autour de Lisbonne

PORTUGAL. Quelques jours après avoir décidé de réintroduire des mesures de confinement dans une quinzaine de quartiers de cinq communes proches de la capitale, les autorités portugaises vont étendre ce périmètre et renforcer les interdictions.A partir du 1er juillet 2020, dix-neuf quartiers de la banlieue nord de Lisbonne verront non seulement leurs bars et leurs commerces fermer à partir de 20 heures, mais la limite de personnes autorisées à se rassembler passera de dix à cinq personnes (10 dans le reste de la région et 20 dans le reste du pays). De plus, les habitants vont devoir se reconfiner à domicile pendant une période d'au moins quinze jours. Ils ne pourront sortir que pour faire leurs courses, aller travailler ou acheter des médicaments. Des amendes comprises entre 100 et 500 € pour les particuliers et de 1000 à 5 000 € pour les établissements pénaliseront tout ceux qui ne se conforment pas à ces nouvelles règles.Après une forte décrue, le nombre de cas de Covid-19 recommence à progresser dans cette région passant de 300 à 400 déclarés par jour, contre une centaine début mai 2020. Selon le CSSE de la Johns Hopkins University, le Portugal compte à ce jour 40 415 cas confirmés pour 1549 décès.