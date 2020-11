Le Portugal reconfine et l'Italie instaure un couvre-feu national

PORTUGAL / ITALIE. Depuis mercredi 4 novembre 2020, les Portugais de 121 des 308 villes du pays (dont Lisbonne et Porto) doivent se soumettre aux nouvelles règles du reconfinement. Contrairement au premier décrété au printemps, les mesures sont plus souples avec notamment l'ouverture autorisée des établissements scolaires ainsi que des espaces culturels, des commerces et des restaurants. Ces trois derniers devront cependant fermer leurs portes plus tôt. Le télétravail devient obligatoire pour les métiers qui le permette.



Concernant 70% de la population portugaise, ce confinement devrait durer au minimum dix jours. Le gouvernement appelle à un "devoir civique de confinement à domicile".



Le premier ministre portugais, Antonio Costa, attends que le Parlement vote sa déclaration de l'état d'urgence sanitaire pour aller encore plus loin. Avec notamment une possibilité de couvre-feu pendant le week-end, mais aussi la réalisation de contrôles de température lors des accès aux services publics.



Selon le CSSE de la Johns Hopkins University, le Portugal a enregistré, à ce jour, 149 443 cas confirmés de Covid-19 dont 2 635 décès.