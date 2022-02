Le Port de Thessalonique rejoint l'association MedPorts

MEDITERRANEE. A l'occasion d'une conférence sur les défis des ports méditerranéens lors du Forum des mondes méditerranéens (Marseille les 7 et 8 février 2022), les responsables de MedPorts ont dévoilé que le Port de Thessalonique allait rejoindre leur association.



Créée en juin 2018 et présidée par Hervé Martel, président du directoire du Grand Port Maritime de Marseille (GPMM), MedPorts va donc regrouper vingt-quatre autorités portuaires de douze pays*. Ses membres représentent environ 70% du trafic opéré en mer Méditerranée et plus de 25 millions de conteneurs.



Situé au Nord de la Grèce, dans la région Macédoine, le Port de Thessalonique, le second plus important du pays (155 hectares) derrière celui du Pirée (banlieue d'Athènes), est considéré comme la porte des Balkans et du sud-est de l'Europe. En 2020, il a affiché un tonnage de fret de 71,1 millions de tonnes, a réceptionné 460 724 conteneurs EVP (Equivalent vingt pieds) et réalisé un chiffre d'affaires de 71,72 M€.



L'infrastructure que préside Athanasios Liagkos dispose également d'un terminal pour les croisières et devrait accueillir cinquante-cinq escales (15 bateaux différents de 11 compagnies) en 2022. 55% d'entre elles sont des têtes de pont (port de départ).

Depuis décembre 2017, le port de Thessalonique est détenu à 67% par un consortium composé de l'Allemand Deutsche Invest Equity Partners (47%), le Français Terminal Link (filiale du Marseillais CMA CGM) et le Chypriote Belterra Investments.