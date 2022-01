Le Port de Marseille touche les 1,5 million de conteneurs transportés en 2021

Pour Elisabeth Ayrault, présidente du Conseil de surveillance du GPMM, "avec ses résultats, le port de Marseille Fos devient plus que jamais le “Gateway” sud de l’Europe, à la conquête de son hinterland. La vocation du port de Marseille Fos à devenir la tête de pont de l’axe Méditerranée Rhône Saône a réorienté la réflexion autour de la massification des flux. Les connexions ferroviaires et fluviales du port de Marseille Fos y jouent un rôle fondamental, qu’il conviendra de fortifier." Et de poursuivre, "les opportunités qu’offre cette vision d’axe sont vastes, tant dans les domaines du conteneur et de la logistique, que dans l’industrie et les transitions énergétique et numérique. Le port de Marseille Fos est pleinement engagé dans cette voie pour accomplir ce vaste projet qui lui permettra de se positionner en véritable alternative aux ports du Nord de l’Europe."



Il convient cependant de pondérer ces excellents chiffres qui arrivent après une année 2020 terne. En comparaison avec 2019, le trafic total se trouve ainsi en recul de 5% et le chiffre d'affaires de 5%. Ce retrait est aussi constaté pour les vracs liquides (-6%) et les vracs solides (-8%). Des progressions demeurent cependant en comparant les chiffres 2021 à ceux de 2019, mais elles restent beaucoup plus modestes: +2% pour les conteneurs, +3% pour les remorques, +4% pour les voitures (appuyé par le démarrage à l'automne 2019 du trafic en provenance de Corée du constructeur automobile Hyundai et l'augmentation des flux des véhicules Stellantis venant de l'usine Kenitra au Maroc), +5% pour les vracs liquides, notamment grâce aux 6 MT du Gaz naturel liquéfié-GNL en hausse de 19% par rapport à 2021 et de 1% par rapport à 2019.



Le trafic passagers reste symptomatique de la relativisation des chiffres 2021. Avec 1,2 million de passagers , le Port réalise ainsi une progression de +63% par rapport à 2020, mais de -61% versus 2019 et de ses 3,1 millions accueillis. Les lignes régulières de ferries représentent 883 000 passagers dont 260 000 vers et en provenance du Maghreb. Le Port n'a accueilli que 350 000 croisiéristes à cause d'une reprise d'activité seulement en juillet 2021.