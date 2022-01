Le Port de Marseille investit 750 M€ dans la production d'hydrogène vert

FRANCE. Le Grand Port Maritime de Marseille (GPMM) et H2V Fos signent un partenariat pour développer un projet de production d'hydrogène renouvelable d'une capacité de 600 MW.



Nécessitant un investissement de 750 M€, l'installation sera déployée en six tranches de 2026 à 2031 sur une surface totale de trente-six hectares et associée au projet de Bassin Sud du CSF NSE (Comité stratégique de filière nouveaux systèmes énergétiques). Le port de Marseille-Fos entre dans le capital du projet.



Le site accueillera donc six unités de production de chacune 100 MW assurant, à terme, la livraison de 84 000 tonnes par an d'hydrogène vert obtenu par électrolyse de l'eau et des énergies renouvelables. Selon un communiqué commun du Port de Marseille et de H2V Fos, il "permettra la création de 165 emplois directs et 100 emplois indirects". L'objectif est de décarboner les activités de la zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer et d'éviter ainsi le rejet de 750 000 tonnes de CO2 dans l'atmosphère chaque année.