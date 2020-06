Le Port de Barcelone lance un nouveau service vers la Turquie

ESPAGNE. Une nouvelle ligne relie, depuis le 8 juin 2020, le port de Barcelone à ceux turcs de Gebze (nord-ouest du pays) et Ambarli (à l'est de Marmara dans la Province d'Istanbul). Baptisée Med Turkey Express, elle est assurée par l'Allemand JSV Logistics, avec comme transitaire Marmedsa au terminal APM du port catalan.



Cette rotation permet un temps de transit compris entre quatre et cinq jours pour les importations et entre six et sept jours pour les expéditeurs après une escale au port de Marseille.



Selon un communiqué du port de Barcelone, "le nouveau service ouvre de nouvelles opportunités commerciales avec la Turquie sur les marchés intérieurs qui ont des services ferroviaires avec APM Terminals Barcelona et le dépôt Miranda de Ebro, comme le nord de la péninsule".