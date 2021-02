Le Pnud veut renforcer la protection sociale des travailleurs de l'économie informelle

AFRIQUE. Dans un rapport rendu public mercredi 10 février 2021, le Programme des Nations Unies pour le Développement (Pnud) plaide en faveur d'un renforcement de la protection sociale des travailleurs de l'économie informelle sur le continent africain.



Soulignant leur "vulnérabilité", en particulier en cette période de pandémie, ce texte, rédigé en collaboration avec l'OIT (Organisation internationale du travail), constate qu'en Afrique subsaharienne, 82% des habitants, dont une large part travaillent dans l'économie informelle, n'ont pas accès à un système de protection sociale. Or, l'emploi informel représente 86% de l'emploi total des hommes et 92% de celui des femmes dans cette région. Il concerne près de 90% des jeunes.



Le Pnud note cependant que "ces dernières années, les gouvernements africains se sont efforcés de mettre en place toute une gamme de régimes de protection sociale contributifs afin de couvrir les travailleurs de l’économie informelle". Il présente d'ailleurs plusieurs études de cas issues de six pays* précurseurs en la matière.



Le programme tunisien Ahmini cible les quelque 500 000 travailleuses dans les zones rurales qui exercent des activités faiblement rémunérées comme travailleuses familiales ou indépendantes à leur propre compte. Elles se trouvent donc dans l'incapacité de régler des cotisations fixes, trop élevées par rapport à leurs revenus, pas plus que des cotisations prédéfinies à cause de leurs revenus irréguliers. Depuis 2016, le programme Ahmini ("protège-moi" en arabe) leur permet de disposer d'un accès aux soins de santé, leur offre une couverture contre les accidents du travail et une pension retraite. Le tout pour une cotisation minimale de 1 dinar (30 centimes d'euro) avec comme objectif de monter cette somme à 20 dinars (6,13 €) par mois et par bénéficiaire.