Le Pdg d'Engie fait monter les enchères pour la vente de ses actions Suez à Veolia

FRANCE. Veolia devra négocier fermement pour pouvoir acquérir 29,9% des actions Suez détenues par Engie . Vendredi 4 septembre 2020, Jean-Pierre Clamadieu, président d'Engie, a prévenu sur la chaîne française de télévision BFM Business, que "le compte n'y est pas parce qu'il faut que nous fassions une valorisation de Suez. Notre vision est que la valeur de Suez est plus importante que la base de cette discussion (...) Il y a un énorme chemin à parcourir sur ce sujet et il faut le faire rapidement."Veolia offre 15,50€ par actions, soit 2,9 mrds€, pour racheter la quasi-totalité de la participation d'Engie (29,9% sur 32%) dans Suez, le numéro deux mondial de la gestion de l'eau et des déchets. Le président d'Engie souhaite également "une offre inclusive dans laquelle les équipes de Suez se sentent parties prenantes." Là encore, le bât blesse alors que le management de Suez a fait savoir, par voie de communiqué le 31 août 2020, son hostilité à l'arrivée de Veolia dans son capital. "La stratégie proposée engendrerait des disynergies et des pertes d’opportunité en France et à l’international. Par ailleurs, la complexité du processus retenu conduirait à deux années de perturbations opérationnelles, au moment où, dans le contexte post-Covid, les équipes sont focalisées sur la mise en oeuvre de leur plan stratégique", indiquait le texte.D'autant plus que l'opération de Veolia entre dans une démarche plus vaste, comme l'a confié son Pdg Antoine Frérot, avec la volonté de fusionner les deux groupes français en un "super champion mondial" de la transformation écologique avec le lancement d'une OPA.Jean-Pierre Clamadieu appelle "à ce que le dialogue s'instaure entre les deux entreprises pour (...) voir comment le projet peut évoluer."