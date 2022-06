Le Parlement libyen approuve le budget du gouvernement rival

La fracture s'élargit de plus en plus entre les deux gouvernements parallèles alors que des délégués de la Chambre des représentants et du Haut Conseil d'Etat se retrouvent au Caire, depuis dimanche 12 juin 2022, pour leur troisième et dernière séance de négociations placée sous l'égide de l'Onu. Stephanie Williams, conseillère spéciale des Nations unies pour la Libye, les a exhorté à se mettre d'accord sur un cadre constitutionnel permettant d'organiser des élections présidentielle et législatives. "Dans les délais les plus courts possibles" selon ses propres mots. Programmée le 24 décembre 2021 , puis repoussée au 24 janvier 2022 , le scrutin présidentiel n'a jamais pu se tenir . En cause, la non-compatibilité de deux textes de lois les encadrant et la difficulté de valider certaines candidatures. 2,8 millions de Libyens sont inscrits sur les listes électorales. En février 2022 , Abdelhamid Dbeibeh avait annoncé des législatives pour juin 2022...Abdelhamid Dbeibeh gère le pays depuis Tripoli, malgré des conflits armés réguliers entre milices le soutenant et celle en faveur de son adversaire. Fathi Bachagha occupe son poste à Syrte. Après son échec à prendre le pouvoir dans la capitale, il avait décidé d' implanter son gouvernement parallèle dans cette ville côtière méditerranéenne. Une décision approuvée par le Parlement.