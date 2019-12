Le Parlement européen réclame la démission du Premier ministre maltais

MALTE. Affirmant "s'inquiéter de la crédibilité des enquêtes sur le meurtre de la journaliste Daphne Caruana Galizia et du manque de progrès concernant d'autres accusations liées à cette affaire", les eurodéputés ont voté, mercredi 18 décembre 2019, une résolution.



Indiquant que "tant que le Premier ministre maltais restera au pouvoir, il persistera un risque sérieux d'entrave des enquêtes en cours", ils ont voté ce texte par 581 voix pour, 26 contre et 83 abstentions. La résolution n'hésite pas à évoquer les allégations de corruption et de blanchiment de capitaux qui visent le Premier ministre maltais, son chef de cabinet, l’ancien ministre du tourisme ainsi que d’autres membres du gouvernement, des entreprises privées et des individus en lien avec celles-ci.



Les députés européens regrettent que les enquêtes parallèles ‘‘n’aient pas avancées ou, pour certaines, n’aient pas été lancées’’. Ils parlent de "menace sérieuse et persistante sur l'état de droit, la démocratie et les droits fondamentaux" à Malte, mais aussi de leur "inquiétude quant à la liberté des médias, l'indépendance de la police et de la justice, la liberté de réunion et la séparation des pouvoirs".