Le Parlement européen perd son président David Sassoli

Diplômé de l'Université de Florence, sa ville natale, cet ancien journaliste italien, d'abord à la rédaction romaine du quotidien Il Giorno pendant sept ans, avait, à partir de 1992 rejoint la RAI, la principale télévision publique italienne. Reporter de télévision et correspondant pour le TG3 (Telegiornale - journal télévisé de la RAI 3), il passe à la rédaction de TG1 (RAI 1) comme correspondant spécial puis responsable des éditions du journal télévisé du soir avant de devenir directeur adjoint de TG1 et responsable des programmes approfondis (TV7) et "Speciale TG1).



David Sassoli embrasse en 2007 une carrière politique au sein du Parti démocrate tout juste créé. Deux ans plus tard, il est élu député du Parlement européen dans la circonscription de l'Italie centrale et sera de 2009 à 2014 chef de la délégation du Parti démocrate.



Dans son dernier discours officiel au Conseil européen le 16 décembre 2021 à Bruxelles, il indiquait : "l’Europe a aussi et surtout besoin d’un nouveau projet d’espérance, un projet qui nous rassemble tous, un projet qui puisse incarner notre Union, nos valeurs et notre civilisation, un projet qui s'impose aux yeux de tous les Européens par son évidence et qui nous permette de nous réunir. Ce projet, il me semble que nous pouvons le bâtir autour de trois axes forts, un triple désir d’Europe unanimement partagé par tous les Européens: celui d’une Europe qui innove, d’une Europe qui protège, et d’une Europe qui guide et illumine, à l’image d’un phare."



Organe parlementaire de l'Union européenne et partageant le pouvoir législatif avec le Conseil de l'Union européenne, le Parlement européen comprend 705 députés élus au suffrage universel direct pour cinq ans et répartis en sept groupes politiques. Il siège à Strasbourg (séances plénières) et ses commissions à Bruxelles. Son président est élu pour deux ans et demi renouvelables.