Le Parlement européen entérine un soutien supplémentaire de 585 M€ aux réfugiés syriens

SYRIE / UE. Suite à la proposition de la Commission européenne émise début juin 2020, le Parlement européen a approuvé l'octroi de fonds supplémentaires pour soutenir les réfugiés syriens dans trois pays : la Turquie, la Jordanie et le Liban. Les eurodéputés ont voté le projet de budget rectificatif, vendredi 10 juillet 2020, par 557 voix pour, 72 contre et 59 abstentions.Une somme de 485 M€ sera ainsi consacrée pour assurer la poursuite des deux principales mesures de soutien humanitaire de l'UE en Turquie : le plan d'aide sociale d'urgence (ESSN) et le transfert d'espèces conditionnel en faveur de l'éducation (CCTE).Les communautés d'accueil et les réfugiés syriens - de même que réfugiés palestiniens de Syrie -, présents en Jordanie et au Liban bénéficieront d'une enveloppe de 100 M€. Elle sera utilisée pour "financer des projets donnant accès à l'éducation, au soutien des moyens de subsistance et à la fourniture de services de santé, d'assainissement, d'eau, de traitement des déchets, ainsi qu'à la protection sociale", précise un communiqué du Parlement européen.