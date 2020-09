Le Parlement européen approuve des fonds de 6,19 mrds€ pour lutter contre la crise et déployer un vaccin

UE. Par 643 voix pour, 29 contre et 14 abstentions, le Parlement européen a adopté, jeudi 17 septembre 2020 dans le cadre de la procédure d'urgence, une proposition pour augmenter de 6,19 mrds€ le budget européen en 2020 en crédits de paiement.Cette somme va permettre d'une part de renforcer de 5,1 mrds€ les fonds de cohésion pour lutter contre la crise causée par la pandémie et de consacrer 1,09 mrd€ aux vaccins. Sur proposition de la Commission européenne du 28 août 2020 , le Conseil européen avait déjà approuvé ce budget rectificatif (n°8) le 11 septembre 2020.Les 5,1 mrds€ vont servir à mieux garantir les demandes de remboursement des Etats membres pour les mesures prises dans le cadre de l'Initiative d'investissement en réponse au coronavirus Plus (CRII+). Ce dispositif a réorienté les fonds non dépensés du budget de l'UE vers la lutte contre la crise de la Covid-19.Les 1,09 mrd€ iront donc alimenter l'Instrument d'aide d'urgence (IAU) avec une partie importante de cette enveloppe dédiée à la garantie de production de vaccins dans l'UE et l'assurance d'un approvisionnement suffisant dans les Etats membres. La Commission européenne pourra ainsi utiliser ces fonds comme acompte pour la précommande de doses de vaccins.