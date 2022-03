Le Norvégien Scatec va construire une usine d’ammoniac vert en Égypte

ÉGYPTE. La Scatec annonce la signature, jeudi 10 mars 2022, d'un protocole d'accord avec l'Autorité générale de la Zone économique du Canal de Suez (SCZONE), le Fonds souverain d'Égypte (TSFE), la Compagnie égyptienne de transport d'électricité (EETC) et l'Autorité des Énergies Nouvelles Renouvelables (NREA). Avec ces quatre partenaires, l'entreprise norvégienne va développer une usine d'ammoniac vert dans la zone industrielle d'Ain Soukhna (côte ouest du Golfe de Suez) sur un terrain alloué par la NREA.



D'une capacité de production d'un million de tonnes par an, avec une extension à trois millions d'ores et déjà prévue, ce projet de 5 mrds$ (4,5 mrds€), qui se déroulera donc en deux phases, sera le premier du genre à voir le jour en Égypte.



Alimentée par de l'hydrogène vert, l'usine devrait commencer son activité en 2025. Pour son fonctionnement, elle utilisera l'eau de mer dessalée et se servira de l'énergie renouvelable générée par des sites spécifiés par la NREA et transmise par la Compagnie égyptienne de transport d'électricité. "Des accords d'achat à long terme seront conclus pour permettre un financement de projet consolidé. L'ammoniac vert sera principalement exporté vers les marchés européens et asiatiques, où la demande d'ammoniac propre augmente rapidement", précise un communiqué de l'entreprise norvégienne.