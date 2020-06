Le Marseillais Jean-Luc Chauvin élu président de l'Association des CCI Métropolitaines

FRANCE. Président de la Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence (CCIAMP), Jean-Luc Chauvin a été élu, mardi 23 juin 2020, président de l'Association des CCI Métropolitaines (ACCIM).Le Marseillais succède à Jean-Luc Heimburger (président de la CCI Alsace Eurométropole) à la tête de ce réseau réunissant dix-sept CCI métropolitaines françaises*.Créée en 2007, l'ACCIM entend "pouvoir positionner les CCI en tant qu'interface et représentant des intérêts de toutes les entreprises" dans le cadre du projet de loi "3D : décentralisation, différenciation et déconcentration"."Je porte, avec mes collègues, l’ambition et la ferme conviction de positionner l’ACCIM comme un outil de mutualisation des pratiques, un laboratoire d’idées et de solutions et un accélérateur incontournable des activités des entreprises. Au Président de la République qui, dans son allocution du 14 juin dernier, invitait le pays à se reconstruire par l’économie en agissant tous ensemble, nous disons chiche ! ", indique Jean-Luc Chauvin.* CCI Alsace Eurométropole, Bordeaux Gironde, Grand Nancy Métropole, Grenoble, Hérault, Ille-et-Vilaine, Lyon Métropole, Aix-Marseille-Provence, Métropolitaine Bretagne Ouest, Moselle, Nantes Saint-Nazaire, Nice Côte d'Azur, Paris Ile-de-France, Puy de Dôme, Rouen Métropole, Toulouse et Var.