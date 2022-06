Le Marseillais Jean-Luc Chauvin devient le représentant de CCI France auprès de la Chambre de commerce Franco Arabe

Lors de sa dernière assemblée générale ordinaire (AGO), le 8 juin 2022, la CCFA a réélu le Français Vincent Reina pour un troisième mandat de trois ans (2022-2025). Diplômé de l'école supérieure de Gestion de Paris, il a mené la quasi-totalité de sa carrière dans le groupe Suez jusqu'à en devenir directeur du développement France.Présidée depuis janvier 2022 par le Toulousain Alain Di Crescenzo, CCI France est le réseau national regroupant l'ensemble des Chambres de commerce et d'industrie, des Chambres régionales de commerce et d'industrie, des Chambres de commerce départementales d'Île-de-France et des CCI des collectivités d'Outre-mer et de Nouvelle-Calédonie, soit 122 établissements publics.Jean-Luc Chauvin a été nommé la veille de l'AGO de la CCFA et a donc pu participé au nouveau bureau et au conseil d'administration du 8 juin 2022. Il succède à Patrick Seguin, président de la CCI de Bordeaux."Je suis particulièrement reconnaissant de la confiance que m’accorde Alain Di Crescenzo, Président de CCI France, à travers cette nomination pour représenter notre réseau au sein de cette association (...) J’aurai à cœur de représenter les intérêts des entreprises françaises et de poursuivre et accélérer les échanges avec les pays membres", commente le nouveau conseiller.*Algérie, Arabie Saoudite, Bahreïn, Comores, Djibouti, Égypte, Émirats Arabes Unis, Irak, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Oman, Maroc, Mauritanie, Palestine, Qatar, Somalie, Soudan, Syrie, Tunisie et Yémen.