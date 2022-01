Le Marocain Managem va recycler du cobalt près de Marrakech

MAROC. Le groupe suisse Glencore annonce, mercredi 26 janvier 2022, la signature d'un accord avec le Marocain Managem (détenu majoritairement par Al Mada le fonds d'investissement privé panafricain) pour produire du cobalt à partir de cobalt, nickel et lithium recyclés. L'opération de récupération s'effectuera à Guemassa (37 km au Sud de Marrakech) dans la raffinerie hydrométallurgique de la Compagnie de Tifnout Tiranimine (CTT), filiale de Managem.



Les deux partenaires vont partager leur savoir-faire. Glencore va apporter sa longue expérience dans le recyclage du cobalt et de nickel dans ses usines de Sudbury (Canada) et Nikkelverk (Kristiansand - Norvège) qui fourniront la masse noire (issue de batteries au lithium ionique) à CTT. Et Managem, sa technologie de recyclage des batteries lithium-ion développée et testée dans l'usine pilote du centre de R&D Reminex (filiale de Managem). Cette technologie permet un taux élevé de récupération du cobalt, du nickel et du lithium à partir de la masse noire.



Au préalable, une étude de faisabilité va s'assurer de l'obtention d'un taux de récupération élevé, et donc de la viabilité commerciale de la modification et du déploiement de l'usine, ainsi que d'une faible empreinte carbone. Elle s'achèvera à la fin du premier trimestre 2022. La raffinerie sera alimentée avec au moins 90% d'énergie verte fournie par des pars éoliens.