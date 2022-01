Le Maroc va rouvrir son espace aérien

MAROC. Après deux mois de fermeture pour limiter l'arrivée du variant Omicron de la Covid-19, le Maroc a décidé de rouvrir son espace aérien aux vols au départ et à l'arrivée du pays à partir du lundi 7 février 2022. "Cette décision intervient conformément (...) aux recommandations de la commission scientifique et technique et prend en considération l'évolution de la situation épidémiologique dans le royaume", indique un communiqué gouvernemental publié jeudi 27 janvier 2022 au soir.Cette mesure était réclamée notamment par les acteurs du tourisme qui manifestaient encore mercredi 26 janvier 2022 pour réclamer cette annonce. Pour répondre aux besoins de ce secteur sinistré , les autorités marocaines viennent de dévoiler un plan de soutien doté d'une enveloppe de 2 milliards de dirhams, soit 190,6 M€. Cette industrie contribue à hauteur de 7 à 8 mrds€ aux recettes du pays, soit environ 7% de son PIB.SI les touristes vont pouvoir revenir, la mesure de réouverture va aussi permettre aux Marocains bloqués à l'étranger de rentrer au pays et aux Marocains résidents à l'étranger (MRE) de pouvoir revenir visiter leur famille.