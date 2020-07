Le Maroc va rouvrir ses frontières, mais de façon très sélective

MAROC. Après quatre mois d'isolement total en raison de la pandémie du coronavirus, le gouvernement marocain a décidé, mercredi 8 juillet 2020 au soir, de rouvrir ses frontières, mais va rester très sélectif. Seuls ses ressortissants - principalement les MRE (Marocains résidant à l'étranger) mais aussi les 29 000 Marocains toujours bloqués à l'étranger depuis la crise sanitaire - et les non détenteurs d'un passeport marocain disposant d'une résidence dans le Royaume, ainsi que leurs familles (même s'il sont étrangers pour les MRE), pourront en effet revenir sur le sol marocain à compter du 14 juillet 2020 à minuit.L'état d'urgence prend fin le 10 juillet 2020 dans ce pays qui a déjà commencé son déconfinement avec la réouverture des restaurants, des cafés, et la possibilité de se déplacer dans tout le territoire.Aucune période de quarantaine ne sera donc à observer par les visiteurs dans un établissement hôtelier comme auparavant.Ces nouvelles mesures interdisent donc, pour le moment, aux simples touristes à venir passer des vacances au Maroc. De même, les Marocains ou les étrangers résidant au Maroc ne pourront pas voyager dans un autre pays. Aucune date n'est pour l'instant fixée pour la réouverture complète et à tout public des frontières.Les autorités locales ne vont d'ailleurs autoriser que leurs compagnies aériennes nationales (Royal Air Maroc - RAM - et Air Arabia) à programmer des vols spéciaux. Ceux qui choisiront la voie maritime, et donc le ferry, ne pourront embarquer que de deux ports : Sète en France et Gênes en Italie. Par conséquence, tous les ports espagnols sont exclus. Tout comme le passage au Maroc depuis les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla.Les passagers devront présenter avant l'embarquement des tests PCR de moins de quarante-huit heures et un test sérologique. Le gouvernement veut s'assurer qu'aucun entrant n'est atteint par la Covid-19. Des tests PCR pourraient éventuellement être effectués pendant les traversées maritimes, voire à l'arrivée. Selon le CSSE du Johns Hopkins Hospital, le Maroc a enregistré à ce jour 14 949 cas confirmés dont 242 décès.Selon le ministère marocain des Affaires étrangères, tous les MRE ayant effectués le voyage au Maroc sont assurés de pouvoir repartir.