Le Maroc va accueillir le premier centre d'essais automobiles du continent africain

Depuis le lancement de son Plan d'accélération industrielle (PAI) en avril 2014, le Maroc promeut notamment les investissements dans le secteur de l'automobile. "L''Etat marocain, soutenu par les constructeurs et équipementiers présents dans le pays, a souhaité développer un centre d'essais automobiles, cette activité représentant une étape majeure dans la construction de sa filière automobile", précise un communiqué commun des deux groupes.



"Le groupe FEV est implanté au Maroc depuis quelques années déjà et il nous paraissait important de nous associer à un partenaire reconnu comme UTAC CERAM pour développer ce nouveau centre. Ce pays offre un rayonnement intéressant avec l’Europe et l’Espagne en particulier ce qui nous permet de réaliser de véritables synergies", souligne Nadim Andraos, président France, Espagne et Afrique du Nord de FEV Group.



* - Essais endurance et fiabilité complète sur bancs/pistes/routes

- Développement et essais en dynamique véhicule

- Essais de coast down (piste de 4 km, unique en Europe et en Afrique)

- Bancs d’essais pour le développement des chaînes de traction (véhicules à propulsion

électrique, hybride ou conventionnelle)

- Bancs à rouleaux 4x4 (- 20°C) pour calibration et homologation

- Développement et essais acoustiques

- Développement et essais en choc piéton

- Roulage RDE (Real Driving Emissions)

- Essais de flottes véhicules automatisés et connectés

- Formation à la conduite, prestations événementielles