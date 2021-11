Le Maroc signe un accord de coopération sécuritaire avec Israël

ISRAEL/MAROC. Le Maroc va devenir un client d'Israël en matière d'armement, de renseignements et de formation militaire. Les deux États majors devraient même organiser des exercices conjoints. Blue Bird Aero Systems, filiale d’Aerospace Industries, pourrait s'associer avec un acteur marocain pour ouvrir au Maroc une usine de fabrication d'armes. La livraison de missiles à courte et moyenne portée, de blindés et de chars est également évoquée.



Dans les faits, le Maroc fait déjà son « marché » en Israël. Le Royaume s'y approvisionne en drones et en matériel de cyberespionnage. Ainsi, le logiciel Pegasus de la société NSO aurait été utilisé par les services secret marocains pour espionner notamment des journalistes et des responsables politiques français. Le Maroc dément. Selon le site Globes, le royaume aurait déja acquis un dispositif anti-drones conçu par Skylock Systems (Avnon Group), le Skylock Dome, ainsi que plusieurs drones tactiques de la société israélienne Elbit Systems.



Le nouvel équilibre qui se dessine rend la région un peu plus explosive encore. L'Algérie est furieuse car le rapprochements israélo-marocain s'est effectué en échange de la reconnaissance par l'administration Trump de souveraineté du royaume sur le Sahara occidental. Une double trahison envers les palestiniens et les sahraouis donc, selon l'Algérie. Les relations diplomatiques sont depuis rompues entre les deux voisins qui s'invectivent régulièrement. Si le Maroc s'arme auprès d'Israël (et implicitement des États-Unis), l'Algérie va devoir se trouver un allié en regardant vers la Russie, l'Iran ou la Chine.



La nouvelle amitié israélo-marocaine débouche sur des accords militaires, mais également sur un développement des relations économiques. Les missions économique se succèdent depuis août 2021. Du 12 au 15 décembre, la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) conduira une délégation de soixante-dix chefs d'entreprises à Tel-Aviv. La CGEM et son homologue israélienne, la IEBO (Israeli Employers and Business Organizations), ont déjà créé en mars 2021 un Conseil d’affaires Maroc-Israël destiné à accompagner les projets d’investissement et les joint-ventures.