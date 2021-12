Le Maroc sécurise ses approvisionnements en gaz

MAROC/ALGERIE. Dans un communiqué publié le 30 novembre, la société britannique Sound Energy annonce la signature avec l'ONEE (Office national marocain de l’électricité et de l'eau potable) d'un accord de fourniture de gaz depuis le gisement de Tendrara (est du Maroc).



Le royaume apporte ainsi une réponse partielle à la décision algérienne du 31 octobre 2021 de ne plus l'alimenter en gaz naturel liquéfié (GNL) via le Gazoduc Maghreb Europe, qui dessert également l’Espagne et le Portugal. L'Algérie exportait par le GME dix milliards de mètres cubes par an, dont un milliard destiné au Maroc. Le royaume s'est vu ainsi privé brutalement de 97% de ses importations de gaz.



Le contrat prévoit la livraison pendant une décennie de trois cent cinquante millions de mètres cubes de GNL. Il transitera par le Gazoduc Maghreb Europe.



Devant les inquiétudes de l'Espagne et du Portugal, l'Algérie a assuré que ses livraisons vers l'Europe passeraient par le gazoduc sous-marin Medgaz ou seraient acheminées par des méthaniers. Mohamed Arkab, ministre algérien de l’Énergie, a également déclaré que son pays pouvait même augmenter les quantités de gaz exportées vers l'Europe, si cette dernière en faisait la demande.



L'Algérie produit cent trente milliards de mètres cubes de gaz par an et en transforme trente milliards de mètres cubes en GNL.