Le Maroc se dote d'un nouveau gouvernement confronté à d'énormes défis

Aziz Akhannouch: Chef du gouvernementAbdelouafi Laftit : Ministre de l’IntérieurNasser Bourita: Ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étrangerAbdellatif Ouahbi : Ministre de la JusticeAhmed Toufiq: Ministre des Habous et des Affaires islamiques.Mohamed Hajoui : Secrétaire général de gouvernementNadia Fettah Alaoui, ministre de l’Economie et des FinancesNizar Baraka, ministre de l’Equipement et de l’EauChakib Benmoussa : ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des SportsNabila Rmili : ministre de la Santé et de la Protection socialeFatima Ezzahra El Mansouri : ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la villeMohamed Sadiki : ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et ForêtsYounes Sekkouri : ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des CompétencesRyad Mezzour : ministre de l’Industrie et du CommerceFatim-Zahra Ammor : ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaireAbdellatif Miraoui : ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovationLeila Benali : ministre de la Transition énergétique et du Développement durableMohamed Abdeljalil : ministre du Transport et de la LogistiqueMohamed Mehdi Bensaid : ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la CommunicationAouatif Hayar : ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la FamilleAbdellatif Loudiyi : ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de l’administration de la Défense nationaleMohcine Jazouli : ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’évaluation des Politiques publiquesFaouzi Lekjaa, ministre délégué auprès du ministre de l’Economie et des Finances, chargé du BudgetMustapha Baitas : ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé des Relations avec le parlement, Porte-parole du gouvernement

Ghita Mezzour : ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de la Transition numérique et de la Réforme administrative