Le Maroc prolonge l'état d'urgence sanitaire et organise un pont aérien avec la Corse pour la récolte de clémentines

Les visiteurs étrangers disposant d'une invitation professionnelle d'un organisme marocain ou d'une réservation d'hôtel étaient déjà autorisés à venir dans le pays depuis le 6 septembre 2020. Ls autorités allègent le dispositif de contrôle sanitaire. Les touristes (de plus de 11 ans) et hommes d'affaires devront désormais uniquement présenter un test PCR négatif réalisé voici moins de 72 heures contre 48 heures avant. Et le test sérologique à l'arrivée n'est plus obligatoire. Une " Fiche sanitaire du passager " doit être renseignée, imprimée et signée, puis remise à l'arrivée.Un pont aérien a également été mis en place par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) afin de "sauver les récoltes" de clémentines corses (25 à 30 000 tonnes de récolte annuelle pour un chiffre d'affaires de 70 M€), comme l'indique l'organisme. Il va permettre à 902 travailleurs agricoles saisonniers marocains de se rendre, dès vendredi 9 octobre 2020, sur l'île de Beauté à bord de cinq appareils de la compagnie Transavia financés, à hauteur de 300 K€, par les agriculteurs corses (tout comme les vols retour). Un protocole sanitaire a été signé entre les autorités marocaines, l'OFII, la préfecture de Haute-Corse, l'Autorité régionale de la santé (ARS) de Corse, la Dirrecte, et la filière AOP clémentine. Ces ouvriers seront testés au départ de Casablanca puis à leur arrivée à l'aéroport de Poretta (Bastia) et, enfin, sept jours après leur arrivée sur l'exploitation agricole.