Le Maroc prévoit une croissance de 2,8% au premier trimestre 2022

En 2021, après une progression de 1% au premier trimestre (0,1% à la même période en 2020), 15,2% au deuxième trimestre (-13,8% en 2020) et 7,8% au troisième trimestre 2021 ( -7,2% en 2020), l'économie marocaine a connu un ralentissement pour n'atteindre qu'une croissance de 4,9% au quatrième trimestre (-5,5% en 2020).



Les derniers mois de l'année ont bénéficié d'"un accroissement de 2,9% de la valeur ajoutée hors agriculture et une augmentation de 19,1% de celle de l’agriculture" selon le HCP.



"Au niveau national, les exportations des biens en valeur auraient augmenté de 24%, bénéficiant d’un effet-prix positif à l’export et de l’orientation relativement favorable de la demande extérieure. Elles auraient été portées par l’amélioration des ventes extérieures des phosphates et dérivés, dans un contexte de renchérissement de leurs prix sur le marché mondial, par la hausse des exportations des biens de la confection et de la bonneterie, de celles des produits des industries électriques et électroniques, des produits agricoles et agro-alimentaires et, dans une moindre mesure, de l’automobile dans son segment construction. Les exportations de l’aéronautique auraient, pour leur part, montré quelques signaux de reprise en lien avec le redémarrage progressif du secteur aéronautique au niveau mondial et européen, après le fort recul de 2020", détaille le document.