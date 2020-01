Le Maroc lance un appel à manifestation d'intérêt pour un nouveau programme solaire

MAROC. Dans le cadre du plan Noor, le ministère marocain de l'Énergie, des Mines et de l'Environnement et Masen annoncent, jeudi 30 janvier 2020 en fin de soirée, le lancement d'un deuxième programme photovoltaïque de 400 MW, Noor PV II.Cet appel à manifestation d'intérêt (AMI) s'adresse aux opérateurs privés porteurs de projets solaires et précise les allocation de capacités sur les différents sites qualifiés et pré-équipés par Masen (l'agence marocaine pour l'énergie durable) pour leur développement. Il vise, dans un premier temps, à identifier leur intérêt à participer à l'Appel à projets qui sera publié ultérieurement.Outre les sites, Masen mettra à disposition des acteurs privés les infrastructures d'interconnexion, l'accès au réseau national à accorder par l'Onee (Office national de l'électricité et de l'eau potable) et des études de qualification (études topographiques, géotechniques, sismiques, hydrauliques...) ainsi que des données solaires mesurées relatives aux sites.Ce programme constitue la première phase de Noor PV II. Elle sera déclinée sur neuf sites : Boujdour 2, Laâyoune 2, Taroudant, Kelâa des Sraghna, Sidi Bennour, Bejâad, Lhajeb, Guercif et Aïn Béni Mathar.La date limite de réception de l'AMI est fixée au 28 février 2020 à 10 heures (heure marocaine).Le gouvernement marocain ambitionne de disposer d'une capacité additionnelle de 2 000 MW en énergie solaire d'ici 2021. Et de porter la part des énergies renouvelables (solaire, éolien et hydro-électrique) dans le mix électrique à 42% à l'horizon 2020 et 52% d'ici 2030. Elle est actuellement de 34% avec 3 700 MW installés dont 705 pour le solaire.