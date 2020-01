Le Maroc décide d'intégrer les eaux du Sahara occidental à ses frontières maritimes

MAROC / ESPAGNE. Le Parlement marocain a adopté, mercredi 22 janvier 2020 à l'unanimité, deux lois permettant d'intégrer les eaux du Sahara occidental à son espace maritime s'étendant désormais de Tanger à Lagouira (La Guera). Auparavant, la frontière maritime s'arrêtait au sud de la ville de Tarfaya.

La première complète un autre texte fixant la limite des eaux territoriales et la seconde institue une zone économique exclusive de 200 miles marins au large des côtes marocaines.



Selon Nasser Bourita, "ces lois visent à réactualiser l'arsenal juridique national" pour assurer "la souveraineté totale du royaume sur ses frontières effectives, terrestres et maritimes." Le ministre marocain des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger insiste sur le fait que Rabat "ne cherche pas à aller au-delà de ses droits. Les autres pays ont délimité leur espace maritime sans demander d'autorisation."



Pour le Front Polisario, partisan de l'indépendance de cet ancien territoire colonisé par l'Espagne et qui réclame un référendum d'autodétermination, ces textes n'auront "aucun effet légal". L'un des membres de sa direction, Mhamed Khadad souligne, dans une déclaration écrite à l'AFP, qu'"il ne s'agit que de propagande, dénuée de toute valeur juridique internationale."



Selon l'Onu, le Sahara occidental reste classé comme "territoire non autonome", donc au statut juridique pas encore défini (voir encadré ci-dessous).