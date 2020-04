Le Maréchal Khalifa Haftar s'autoproclame à la tête de la Libye

Les alliés du Maréchal semblent désavouer la nouvelle attitude de leur protégé. En premier lieu Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, qui affirme "ne pas approuver la déclaration du maréchal Haftar selon laquelle il décidera unilatéralement de la façon dont le peuple libyen vivra." Son administration a demandé à toutes les parties de cesser immédiatement tous les actes d'hostilité et appelé au retour au dialogue sous la supervision de l'Onu. Pour Maria Zakharova, porte-parole de la diplomatie russe, "la poursuite du conflit entre les frères peut entraîner de graves conséquences pour la Libye et son peuple qui souffre depuis longtemps."Sans surprise, les Nations unies, par la voix de Stéphane Dujarric, son porte-parole, ont d'ailleurs réitéré leur message : "Pour nous, l'accord politique libyen et les institutions qui en découlent restent le seul cadre de gouvernance internationalement reconnu en Libye. Tout changement politique doit avoir lieu par des moyens démocratiques, et non par des moyens militaires." Union européenne , comme Etats-Unis, continuent d'ailleurs à se ranger officiellement derrière cette position. Selon la France et son ministère des Affaires étrangères, "les décisions unilatérales ne conduiront à aucun règlement". Même avis pour Rome, pour qui, "chaque décision sur l'avenir de la Libye doit être prise dans l'harmonie et la démocratie à la suite de l'accord politique libyen de Skhirat".Le président tunisien, Kaïs Saïed, a réagi en insistant sur la voie pacifique et sur la nécessité de respecter l'unité de la Libye et la volonté de son peuple.