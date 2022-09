Le Liban va pouvoir extraire son propre gaz naturel

LIBAN / ISRAËL. Selon Michel Aoun, les négociations pour définir la frontière maritime sud entre le Liban et Israël se trouvent "en phase finale". Le président libanais s'exprimait, lundi 19 septembre 2022, après une rencontre avec Joanna Wronecka, coordinatrice spéciale des Nations unies au Liban, qu'il a informé de ces avancées.Les discussions avec Israël - pays toujours officiellement en guerre avec le Liban - sur ce litige frontalier maritime sont menées depuis 2020 par l'intermédiaire des États-Unis. Les négociations avaient été suspendues en mai 2022, avant de reprendre durant l'été 2022. Le vice- président du Parlement libanais, Elias Bou Saab doit rencontrer le médiateur américain, Amos Hochstein, pour les derniers détails.Un accord déboucherait sur la délimitation des champs et permettrait au Liban de devenir un pays producteur d'hydrocarbures. Ceci "garantirait les droits de Beyrouth à l'exploration du gaz et du pétrole", affirme Michel Aoun. Depuis quelques années et la découverte de plusieurs gisements de gaz , la Méditerranée orientale ouvre la porte à une indépendance énergétique des pays riverains (Grèce, Chypre , Israël, Gaza, et donc Liban).